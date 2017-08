Vooruitblik op Kuytloos tijdperk in vernieuwd SC Rijnmond

Sportclub Rijnmond wordt vanaf deze maandag in een nieuw jasje gestoken. Het sportprogramma wordt een magazine, zonder vaste presentatie. De inhoud blijft wel hetzelfde. RTV Rijnmond is erbij wanneer het er toe doet op sportgebied in onze regio.

Zo zie je in deze uitzending het mooie verhaal van de Rotterdamse cricketvereniging Punjab, dat razendsnel is opgeklommen naar het hoogste niveau. We gingen langs bij personal trainer Iwan Redan, die in de zomerstop profvoetballers onder handen neemt om ze klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. En we hebben een samenvatting van ADO - Excelsior (1-0) voor je gemaakt.

Verder waren we natuurlijk in De Kuip voor de Johan Cruijff Schaal, die Feyenoord won ten koste van Vitesse. En het zal even wennen zijn. Feyenoord moet verder zonder aanvoerder Dirk Kuyt. En hoewel supporters vinden dat het een gemis is, kijken zij ook met vertrouwen uit naar het Kuytloze tijdperk in De Kuip.

Het vernieuwde Sportclub Rijnmond begint om 17:28 uur en wordt daarna nog ieder uur herhaald. Ook zijn de losse reportages al eerder te zien op onze website.