Bewoners vastgebonden bij woningoverval Rockanje

Bewoners van een huis in Rockanje zijn in de nacht van zondag op maandag bruut overvallen. Ze werden vastgebonden achtergelaten nadat de daders het huis overhoop hadden gehaald.

Vier overvallers drongen de woning aan de Duinzoom rond 04.00 uur binnen door de achterdeur te forceren. Ze bedreigden de bewoners en bonden hen vast.

Daarna doorzochten ze het huis en namen ze persoonlijke spullen mee.

Getuigen



Een uur nadat de mannen waren binnengekomen, ging een ambulance naar de Duinzoom. De slachtoffers hoefden uiteindelijk niet naar het ziekenhuis.

De politie heeft de daders nog niet gevonden en vraagt getuigen zich te melden.

Berkenrijsweg



In een straat die haaks op de Duimzoom staat, werd precies een week geleden een vrouw gevonden op haar tuinpad . Ze had een hoofdwond en haar huis was overhoop gehaald.

Lange tijd was het onduidelijk wat er precies was gebeurd. De politie laat maandag weten dat de vrouw onwel is geworden en dat er geen rekening wordt gehouden met een verband.