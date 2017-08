Huis in Rotterdam-Charlois in brand door wietplantage

Foto: Politie

In een huis aan de Madeliefstraat in Rotterdam-Charlois is zondagmiddag brand uitgebroken door een wietplantage.

De hulpdiensten kregen melding van rook uit een huis op de derde etage. Nadat de brandweer de voordeur had opengebroken, bleek er brand te zijn ontstaan in de meterkast. Daar werd illegaal stroom afgetapt voor een hennepkwekerij met 208 planten. De bewoners van het huis in Charlois waren niet thuis. Netbeheerder Stedin heeft de stroom afgesloten en de wietplanten zijn weggehaald.