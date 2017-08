Roy Kortsmit gaat beginnen aan zijn laatste seizoen bij Sparta

Roy Kortsmit heeft zijn contract bij Sparta heel bewust met maar één jaar verlengd. De 24-jarige doelman hoopt aan het eind van komend seizoen een transfer naar een mooie club te kunnen maken.

Het originele contract met Kortsmit liep in de zomer van 2018 af. Door met één seizoen bij te tekenen zal hij over 12 maanden niet transfervrij de deur uitlopen bij Sparta. Kortsmit zegt daar het volgende over: "Ik had een aflopend contract. Dat had ik uit kunnen zitten. Door één seizoen te verlengen houdt Sparta er volgend seizoen iets moois aan over als ik de volgende stap in mijn carrière ga zetten. Dat hebben de club en ik naar elkaar uitgesproken."

"Het mag duidelijk zijn dat ik verdere ambities heb. Wat heeft meegespeeld is dat ik al heel lang bij Sparta speel en het mij goed lijkt om ook eens met nieuwe mensen te werken. Daar word je beter van. Het ziet er op deze manier mooi uit en ik ben blij dat ik zeker nog een jaar op het Kasteel speel', aldus Kortsmit in de microfoon van RTV Rijnmond.