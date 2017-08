Kan dit Feyenoord zonder Kuyt?

De gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse van afgelopen zaterdag was de eerste officiële wedstrijd na het kampioenschap. Op 14 mei schoot Dirk Kuyt Feyenoord met drie goals tegen Heracles Almelo hoogspersoonlijk naar de titel. RTV Rijnmond stelde zaterdag de vraag of Feyenoord wel zonder de voormalig aanvoerder kan.

Wat zaterdag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal opviel was dat veel fans Dirk Kuyt nog niet vergeten zijn. Veel supporters lopen nog in een shirt met de naam 'Kuyt' achterop. De Katwijker, die deze zomer stopte met voetballen is nog mateloos populair in de Kuip.

Bijna alle supporters die zaterdag werden geinterviewd gaven aan dat ze het jammer vinden dat Kuyt is gestopt en dat ze hem zullen missen. Toch denken de meeste fans dat Feyenoord ook zonder Kuyt kan strijden om de titel. Met name Karim El Ahmadi wordt gezien als een natuurlijke opvolger van de voormalig speler van Liverpool en Oranje.

Andere denken dat Feyenoord nog een ervaren speler moet binnenhalen en de naam van de 34-jarige Robin van Persie wordt veel genoemd. Toch zijn er ook fans die vinden dat Van Persie juist niet gehaald moet worden, omdat hij een eventuele stoorzender zou kunnen zijn indien hij niet speelt.

Met Dirk Kuyt, die de laatste twee seizoenen bij Feyenoord speelde, won Feyenoord twee hoofdprijzen. De KNVB-Beker en de landstitel. Met het winnen van de Johan Cruijff Schaal liet de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in ieder geval zien ook zonder de Katwijker prijzen te kunnen pakken.