Rotterdammers met nepvuurwapen opgepakt

De Rotterdamse politie is zondag weer tegen twee mannen aangelopen die met een nepvuurwapen zwaaiden. Dat was op de Hordijk in IJsselmonde.

Een getuige zag dat er rond 17.00 uur vanuit een auto werd geschoten. Agenten gingen op zoek en vonden de auto leeg op een terrein in de buurt. In de buurt liepen de twee mannen en die werden door agenten met getrokken pistool benaderd. De Rotterdammers van 18 en 29 gaven zich snel over. Het wapen bleek een geladen gasdrukwapen te zijn met metalen balletjes.