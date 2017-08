Verkerk, Steenhuis en Meyer naar WK Judo

De judoka's Marhinde Verkerk, Guusje Steenhuis en Roy Meyer van Budokan Rotterdam maken deel uit van de Nederlandse judoploeg voor het WK in Boedapest.

Op het vorige WK was de Rotterdamse Marhinde Verkerk de enige judoka die een medialle pakte, en dus is Nederland op jacht naar eerherstel in Hongarije. Het toernooi vindt plaats van 28 augustus tot en met 3 september.

Kim Polling maakt ook weer deel uit van de Nederlandse ploeg. De oud-judoka van het Rotterdamse Budokan maakt haar rentree na de Spelen van Rio.