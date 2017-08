Redan: 'Qua mindset moeten we stappen maken in Nederland'

Iwan Redan met Eljero Elia

Na een profcarrière van veertien jaar is Iwan Redan tegenwoordig performance coach. Met zijn eigen bedrijf Beyond Yourself helpt hij (prof)sporters om zo fit mogelijk te worden.

Afgelopen zomerstop hielden onder andere Eljero Elia en Elvis Manu hun conditie op peil bij Redan. De oud-speler van onder meer Sparta en Excelsior vraagt veel van z'n sporters. Hij nam een kijkje in de keuken bij de NFL. In Amerika zag hij dat sporters daar makkelijker hun grenzen verleggen. "Qua voetbal kunnen we qua mentale weerbaarheid stappen maken. Die Amerikanen gaan tot het gaatje, totdat alle sensoren uitvallen. Dat ziet er extreem uit, maar als je ziet hoe fit zij zijn en wat voor mindset zij kweken, geeft mij dat kippenvel."