Vergeten Verhalen: Echte Gorcumsche Zoute Bollen

Het is de lokale specialiteit van Gorinchem: Echte Gorcumsche Zoute Bollen van J.J. de Kroes. De hartige koekjes worden sinds halverwege de negentiende eeuw gemaakt. Het begint allemaal met de bakkerij van J.J. de Kroes aan de Gasthuisstraat.

Hoe J.J. de Kroes op het idee komt om een hartige koekje te gaan maken, is niet bekend. Nazaat en voormalig eigenaar van het bedrijf Pieter Galle: "Daar verschillende meningen over. De medewerkers van toen hielden het erop dat rond de eeuwwisseling de borrel ging aanslaan en dat daar een zoutje bij hoorde. Een ander verhaal is het vroeger een zoet koekje was, maar omdat de suiker duur werd zou het een zout koekje zijn geworden."

Geheim recept



Het recept is lang het geheim van de bakker geweest. Pieter Galle is nazaat van de oprichter (vijfde generatie) en zelfs hij heeft moeite moeten doen om aan het recept te komen toen hij het bedrijf overnam.

"We hadden een bakker, een hele lieve man en hij waakte over het recept als zijn kindje. Het was zijn recept en hij wilde het aan niemand kwijt. Zelfs niet aan mij." Uiteindelijk is Galle zich meer in het bollenbakken gaan verdiepen en heeft hij het recept gekregen.

Delicatesse



In de kleine bakkerij in Gorinchem kan maar een beperkt aantal van deze delicatesse gemaakt worden. De Echte Gorcumsche Zoute Bollen worden in de winkel van J.J. de Kroes zelf verkocht, maar ook geleverd aan delicatessenwinkels. Pieter Galle: "Er was een kleine ruimte om aan anderen te leveren, dus de levertijd was zeven a acht weken."

De productie kan dus omhoog. Dat gebeurt eerst in Gorinchem maar Galle besluit in 1982 dat de Echte Gorcumsche Zouten Bollen voortaan gemaakt worden in een nieuwe bakkerij in Werkendam. In 1999 verhuist het bedrijf naar Oosterhout.

Het recept moet dan wel gedeeld worden. Pieter Galle: "Inmiddels hadden we zoveel producten erbij verzonnen en dan moet je kiezen en dan doe je dat toch." Het bedrijf J.J. de Kroes zit nog altijd in Oosterhout maar de zoute bollen blijven altijd 'Gorcumsch'.

Muurschildering



In Gorichem zelf herinnert een muurschildering op het oude pand nog altijd aan de bakkerij van J.J. de Kroes. Hij liet de reclame voor zijn specialiteit in 1937 aanbrengen. De muurschildering staat op de zijgevel van het pand aan de Gasthuisstraat.

En de Echte Gorcumsche Zoute Bollen worden in de goudkleurige bewaarblikken nog steeds verkocht in Gorinchem. Pieter Galle heeft ze altijd in huis: "Ik vind ze nog steeds superlekker."