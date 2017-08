Eigenaar Julianakerk: 'We wilden dit gebouw redden'

De eigenaar van de afgebrande Julianakerk, Nima Morkoç, kan nog niet bevatten wat er in de nacht van zondag op maandag is gebeurd: "Het is ontzettend tragisch."

Morkoç is pas sinds maart eigenaar van de kerk, die al tien jaar leegstond. "Ik studeer bouwkunde in Delft en het idee was om er met een paar vrienden te gaan wonen. Vanuit die constructie wilden we bedenken wat we met de kerk gingen doen. Er zou in gewoond en gewerkt worden."

Die droom is nu dus letterlijk in rook opgegaan. "Het gebouw stond al tien jaar leeg. We wilden de uitdaging aangaan om het te redden. Dat was belangrijk."

Orgel

Morkoç was zondagavond nog in de kerk. "Ik was net terug van vakantie en heb hier nog koffie gedronken. Toen ik thuiskwam, werd ik gebeld. Ik was er tien minuten later, maar door de brand was hij al helemaal weg."

De brand is vermoedelijk ontstaan in de buurt van het orgel. "Mijn vader was al ter plekke en heeft geprobeerd het te blussen. De brand begon aan de kant van het orgel, maar waar precies weten we niet. Nu moeten we het onderzoek afwachten."

Steun

Wat er nu met de kerk gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Morkoç "We gaan overleggen met alle betrokken partijen, verzekeraars en de gemeente. We hebben ons goed verzekerd, maar zijn studenten bouwkunde van 25 jaar. Vanaf hier kunnen we alle hulp goed gebruiken."

De steun van buurtbewoners wordt door Morkoç gewaardeerd. "Mijn vader heeft altijd op Heijplaat gewoond, maar ik niet. Dit waren mijn nieuwe buren aan het worden. Het is vervelend ze op deze manier te ontmoeten, maar we hebben heel veel aan hun steun."