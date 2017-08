Slachtoffers brute overval Rockanje zien op tegen de nacht

Meneer en mevrouw Klok uit Rockanje zijn min of meer met de schrik vrijgekomen na een brute overval in hun huis. "Het lijkt erop dat we in de gaten zijn gehouden."

In de nacht van zondag op maandag -rond 04.00 uur 's ochtends-, drongen vier overvallers hun woning aan de Duinzoom binnen. "We lagen te slapen en ineens ging de slaapkamerdeur open", vertelt meneer Klok. "Vier mannen stormden naar binnen waarvan er drie op mij sprongen, me op de buik legden en vast gingen binden."

Mevrouw Klok is ongedeerd gebleven, maar meneer Klok heeft er een pijnlijke arm aan overgehouden. "Er wordt binnenkort een echo van gemaakt. De dokter denkt dat er een pees of spier is gescheurd. Ze hebben grof geweld gebruikt."

Hond

De overvallers zijn door de achterdeur binnengekomen. Het echtpaar heeft niets gehoord en ook de hond is niet aangeslagen.

"De hond was de afgelopen dagen anders dan anders. Normaal blaft hij tot vervelens toe. Of dat een voorgevoel is, of dat hij iets heeft gehad, weten we niet."

Stal

Het echtpaar Klok heeft een stal met minipaarden bij het huis. Ze vermoeden dat daar eerder deze week al mensen zijn binnen zijn geweest.

Mevrouw Klok: "Het leek erop dat we in de gaten zijn gehouden. Ik hoorde eerder deze week gestommel in de stal. Vannacht werd ik ook wakker van gestommel. Toen het rustig was, ben ik weer gaan slapen, maar toen ging de kamerdeur opeens open."

Accent

Veel hebben de slachtoffers niet kunnen zien. Meneer Klok: "Ik was op mijn buik gedraaid, met kussens erop. De mannen spraken Nederlands met een Oost-Europees accent.

De daders waren uit op geld en op zoek naar een kluis. "Die hebben we niet. Toen we dat zeiden, zei een van de mannen: 'Anders wij jou doodmaken'. Zo werd er gesproken. Uiteindelijk hebben ze wat sieraden en andere spullen meegenomen."

Geschrokken

Het gaat inmiddels naar omstandigheden goed met meneer en mevrouw Klok. Mevrouw Klok: "Ik ben erg geschrokken en zie op tegen vannacht. Verder gaat het wel goed. Het is niet leuk om mee te maken."