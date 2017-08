Politie maakt flinke buit na huiszoeking

Na een steekincident afgelopen zaterdag, heeft de politie een huiszoeking gedaan op de 1e Pijnackerstraat. In het huis werden twee vuurwapens, twee nepwapens, een stroomstootwapen, hennep, gripzakjes met wit poeder en diverse messen gevonden.

De spullen bleken niet van de 17-jarige Rotterdammer te zijn die zaterdag al was aangehouden. Agenten hebben zijn 27-jarige huisgenoot aangehouden.

Zaterdagavond werd in Oude Noorden een vijftienjarige jongen neergestoken nadat hij tegen iemand was opgelopen. Hij werd twee keer in zijn rug gestoken met een mes.

Het slachtoffer is naar het Erasmus MC gebracht. De 17-jarige verdachte is op basis van het signalement gevonden door de politie. Hij gaf toe dat hij bij de ruzie betrokken was.