'Geen kraan- of bronwater maar zuiver water'

Karel Thieme uit Papendrecht houdt een warm pleidooi voor zuiver water. Hij reageert daarmee op de ophef, die ontstaan is over de kwaliteit van ons drinkwater. Zou bronwater wellicht gezonder zijn?

Sommige mensen durven amper nog water uit de kraan te drinken sinds er in de media verhalen verschenen over de stof GenX, die door Chemours in Dordrecht op de Merwede geloosd wordt.

Drinkwaterbedrijf Oasen, dat water uit de rivier haalt, wil dat het bedrijf daarmee stopt, omdat de waterzuivering GenX er moeilijk uit krijgt. Het bedrijf haastte zich wel te verklaren, dat het drinkwater nog jaren veilig is.

Kleuren

Thieme maakt zich al tientallen jaren zorgen over de kwaliteit van ons kraanwater: "Van huis uit ben ik een theedeskundige, maar toen ik ontdekte dat dezelfde thee vaak anders smaakt ben ik me gaan verdiepen in water."

Tijdens een kleine demonstratie voor RTV Rijnmond laat Thieme zien dat exact dezelfde thee met zes soorten water ook zes verschillende kleuren krijgt. Hoe donkerder, hoe slechter het water", weet Thieme.

Mineralen

"Eigenlijk vind ik kraanwater niet geschikt voor consumptie", stelt Thieme. "Maar veel soorten bronwater zitten ook vol mineralen en andere stoffen. Ik heb er geen aandelen in, maar Spa Blauw Reine is dan nog de beste."

Als Zuiver Water Ambassadeur heeft Thieme al heel wat lezingen gegeven en beveelt dan steevast de beste oplossing aan. Ik adviseer mensen om een apparaatje voor omgekeerde osmose aan te schaffen."

Urine

Hij legt uit: "Omgekeerde osmose is een techniek uit de ruimtevaart. Met die filtering wordt zelfs van urine schoon drinkwater gemaakt. Nou, dan kun je kraanwater ook filteren tot zuiver water."

Nadeel is het prijskaartje: de aanschaf kost een kleine 400 euro en onderhoud 90 euro per jaar. "Maar als je hem tien jaar in het keukenkastje hebt staan, is het omgerekend 38 cent per dag. Dus dat valt mee", vindt Thieme.

Tevreden

Zijn dorpsgenoot Aafke Vergeer heeft het apparaat voor de omgekeerde osmose niet alleen thuis, maar ook een mini-uitvoering op haar boot. "Ik ben er hartstikke blij mee. De thee en eigenlijk alles qua eten en drinken smaakt gewoon beter."

Thieme kent meer tevreden klanten. "Ik verkoop die dingen niet hè, ik adviseer alleen. Mij gaat het om zuiver water en natuurlijk mijn oude passie; een lekkere kop thee."