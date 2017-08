Vitesse huurt Castaignos voor één seizoen

Luc Castaignos vervolgt zijn carrière, zoals eerder gemeld, bij Vitesse. De Arnhemmers maakten maandagavond bekend dat zij de oud-Feyenoorder voor één seizoen huren van Sporting Lissabon.



De 24-jarige Castaignos verruilde in 2011, na twee seizoenen in De Kuip, het Feyenoord-shirt voor dat van Internazionale uit Milaan. De Schiedammer hield het na één seizoen weer voor gezien en kwam vervolgens drie seizoenen uit voor FC Twente. Via Entracht Frankfurt en Sporting Lissabon, keert de voormalig jeugdinternational dus voor één seizoen terug in de eredivisie.