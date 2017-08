Twee leden scouting Alblasserdam omgekomen bij auto-ongeluk in de Ardennen

Bij een auto-ongeluk in de Belgische Ardennen zijn maandagochtend de 21-jarige Kimberley Capelle uit Nieuw-Lekkerland en de 28-jarige Martijn Scheepers uit Zwijndrecht om het leven gekomen. Ze waren allebei lid van Scouting Alblasserdam.

Op de website van Scouting Alblasserdam staat dat twee andere leden van de scouting bij het ongeluk gewond zijn geraakt. "Deze afschuwelijke gebeurtenis raakt ons als scouts zeer en ons verdriet is groot. Wij leven mee met de familie en vrienden die dit vreselijke verlies moeten verwerken. Wij wensen hen veel sterkte toe", aldus de website.

De scoutingleden waren samen op Roverkamp.

Zwaargewond

Volgens de politie zijn twee inzittenden per helikopter zwaargewond naar het universitair ziekenhuis van Luik overgebracht. Volgens de krant l'Avenir was een van hen de bestuurster.

De politie meldt dat de auto tegen het middaguur vanuit Samrée kwam en in de richting van La Roche-en-Ardenne reed. In een bocht raakte de bestuurder door een onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijt. De auto botste vervolgens tegen een bestelwagen die stil stond. De twee omgekomen inzittenden waren volgens de politie op slag dood.

Snelheid

De bestuurder van de bestelauto bleef ongedeerd, maar zijn medepassagier raakte lichtgewond, dat meldt La Dernière Heure.

Volgens het parket van Luxemburg zou het ongeval veroorzaakt zijn door te hoge snelheid. Dat zouden getuigen hebben gemeld. De N89 was urenlang afgesloten.