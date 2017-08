And the winner is: de atalanta-vlinder

Als je in Rotterdam een vlinder ziet, is de kans groot dat het een atalanta is. De admiraalvlinder, oftewel de atalanta, is in Rotterdam het vaakst geteld.

Afgelopen weekend vond de nationale tuinvlindertelling plaats. Bureau Stadsnatuur en de Vlinderstichting hebben in Rotterdam geprobeerd in zoveel mogelijk tuinen te tellen. Dit jaar wilden de onderzoekers weten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de vlinders in Amsterdam en Rotterdam.

Citroenvlinder

In Rotterdam is in totaal in 35 tuinen geteld en zijn er 186 vlinders gespot. In Amsterdam zijn in 45 tuinen 246 vlinders gezien.

De top vijf in Rotterdam bestaat uit de atalanta, het klein koolwitje, het bont zandoogje, de citroenvlinder en de gehakkelde aurelia. De citroenvlinder scoorde in Rotterdam veel beter dan in Amsterdam. "Daar waren we zonder deze telling nooit achtergekomen", reageert een tevreden André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur.

Kolibrievlinder

Volgens Baerdemaeker is de telling in Rotterdam wel een beetje in het water gevallen. Dat wijt hij aan het slechte weer. "Toch zijn er veel mooie vlinders gezien in Rotterdam en daardoor hebben we weer heel wat kennis op kunnen doen.”

Een bijzonder exemplaar was de kolibrievlinder die in het zuiden vaker voorkomt dan in het noorden. In Amsterdam is de kolibrievlinder dan ook niet gespot. Deze nachtvlinder is overdag actief en gedraagt zich als een kolibrie die voor de bloemen heen en weer zoemt.

Bescherming

De reden dat de vlinders elk jaar worden geteld, heeft te maken met de bescherming van de dagvlinders. Veel vlindersoorten hebben het moeilijk in Nederland. Van de 53 soorten worden er 31 bedreigd. In de afgelopen vijftig jaar zijn er al zeventien soorten verdwenen.