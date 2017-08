Wild op de Wallen: voor wie wil slapen in een kazemat

Wild op de wallen van Hellevoetsluis

Eén nacht per jaar wildlogeren en wildkamperen op plekken waar je dat anders nooit mag. Dat is het idee van de eerste Wild op de Wallen in Hellevoetsluis tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september.

Slapen in een kazemat, een voorloper van de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, kamperen op de wallen van Hellevoetsluis, de nacht doorbrengen op een historisch schip en 's ochtends midden op het Haringvliet ontwaken. Het zijn een paar van de opties voor het Wild op de Wallen-weekend. "Sommige mensen willen graag uitkijken op de molen of naast het kanon staan en anderen willen met hun gezin in de kazemat onder de grond", vertelt Arda Riedijk, van Wild op de Wallen. "Het zijn mensen uit de regio, maar ook van ver daarbuiten. Allemaal mensen met een voorliefde voor deze historische plek." Meer aandacht voor Voorne-Putten

Wild op de Wallen won eerder dit jaar de Blikopener Award van het Toeristisch Ondernemers Platform Voorne-Putten. Het initiatief wil meer aandacht vestigen op de historische plekken uit de regio. Al is deze editie alleen in Hellevoetsluis, Riedijk hoopt volgend jaar al uit te breiden. "De Biberbunker in Oostvoorne, de Brielse Wallen, De Stenen Baak, Fort Noordijk", somt Riedijk op. "Hopelijk allemaal locaties die de komende jaren zullen aansluiten bij dat ene weekend per jaar."