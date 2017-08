Verbrande Julianakerk is 'eeuwig zonde'

Een verlies voor de architectuur in Rotterdam: "Het is eeuwig zonde", zegt Jeroen Willemsen. Hij deed voor zijn studie cultuurwetenschappen onderzoek naar de RDM-kerken op Heijplaat.

"Triest want de drie kerktorens van Heijplaat zijn zo beeldbepalend voor het dorpsgezicht. Van de drie is er nu eentje zwartgeblakerd en half ingestort. Een drama, echt vreselijk."

Toen Willemsen hoorde van de brand die zondagavond de Julianakerk in de as legde is hij meteen gaan kijken. "Ik moest gewoon kijken wat er nog van over was, en dat is niet veel."

Gereformeerd, Katholiek en Hervormd

De kerk is gebouwd in 1930 in een periode dat drie kerken op Heijplaat gebouwd werden, vertelt Willemsen.

"Een Gereformeerde kerk, een Katholieke kerk en een Hervormde kerk. Die drie kerken zijn gebouwd door architect Samuel de Clercq, die ook de uitbreiding van het dorp Heijplaat bouwde."

Willemsen vindt het heel jammer dat de Julianakerk is verwoest door de brand.

"In die kerk kon je heel mooi zien dat architect De Clercq oude bouwmethodes combineerde met nieuwe methodes. Hij gebruikte een houten zadelconstructie, dat dateert uit de middeleeuwen. Maar hij gebruikte ook staalconstructies om de tribune mee te ondersteunen. Dat was in de jaren 30 heel nieuw om daarmee kerken te bouwen."

Tentoonstelling

Er waren ook plannen voor een tentoonstelling over de Julianakerk.

"Samen met de eigenaar van de kerk hadden we het plan om een tentoonstelling te organiseren voor de buurt; met oude bouwtekeningen en ontwerpen. Ik heb in het stadarchief nog enkele foto's van de opening en de bouw van de kerk gevonden. Daarmee wilden we de buurt laten zien wat de geschiedenis van deze kerk was. Maar dat gaat er niet meer van komen denk ik."