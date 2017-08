Scouting Nederland: De rillingen lopen je over de rug

Het nieuws van het auto-ongeluk maandag waarbij twee Nederlanders omkwamen, komt keihard aan bij Scouting Nederland. "Dit zijn de momenten waarvoor je vreest en als je dan zo'n telefoontje krijgt, lopen de rillingen je over de rug", aldus Yvonne Snelders.

De ongeveer 15 leden die bij het Roverkamp aanwezig waren, zijn inmiddels terug in Nederland. Ook de twee gewonden die in een Belgisch ziekenhuis zijn behandeld, zijn in de nacht van maandag op dinsdag teruggereisd naar Nederland.

Het landelijk opvangteam is op maandag ingeschakeld om de scouting groep bij te staan bij praktische zaken en ondersteuning.

Die groep bestaat uit vrijwilligers die ervaring hebben met hulpverlening in dit soort situaties, zegt Snelders.

Binnenkort wordt waarschijnlijk een herdenkingsdienst opgezet, maar wanneer en hoe is nog niet duidelijk. "Daar gaan we vandaag met de scouting rustig over in gesprek", aldus Snel.

Condoleren

Burgemeester Paans van Alblasserdam heeft zijn medeleven via Twitter geuit. "Vanuit Italië sterkte en kracht gewenst aan allen", schrijft hij.

De oorzaak van het ongeluk maandag in de buurt van La Roche-en-Ardenne is nog steeds niets duidelijk. De Belgische politie doet er volgens Snelders onderzoek naar.

Bij het ongeluk kwamen een 21-jarige vrouw uit Nieuw-Lekkerland en een 28-jarige man uit Zwijndrecht om het leven.

In een bocht raakte de bestuurder door een onbekende oorzaak de controle over het stuur kwijt en botste tegen een bestelwagen die stil stond.

Volgens het parket van Luxemburg zou het ongeval veroorzaakt zijn door te hoge snelheid. Dat zouden getuigen hebben gemeld.