Jongveedag in Hoornaar afgelast na dodelijk ongeluk van boer Kool

Foto: 112groningen.nl/ Martin Nuver

Een bekende agrariër uit Hei- en Boeicop is maandagavond bij een eenzijdig auto-ongeluk om het leven gekomen in het Groningse Leens. Het gaat om de 63-jarige Frits Kool, die meer dan twintig jaar in het bestuur zat van de Fokveedagen in Hoornaar en daar later erelid van was.

Kool was ook een van de oprichters van de natuurvereniging Den Haneker in dat deel van de regio. In verband met zijn overlijden is de Jongveedag in Hoornaar van zaterdag 12 augustus afgelast. Kool wordt herdacht op de eerstkomende Fokveedag, op 7 oktober in Hoornaar. De auto waarin hij reed, kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste daarna tegen een boom. Na de botsing op de N361 vloog de auto in de brand. Een andere man wist wel uit de auto te komen en is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.