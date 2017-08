Uitvaartdienst oud-korpschef Bouman in Rotterdam

De uitvaartdienst in de Hildegardiskerk in Rotterdam-Noord (Foto: Robert Bas)

De uitvaartdienst in de Hildegardiskerk in Rotterdam-Noord | Foto: Landelijke Politie

De uitvaartdienst van oud-korpschef Gerard Bouman was dinsdag in Rotterdam. In de Hildegardiskerk waren prominente gasten aanwezig onder wie minister Plasterk, AIVD-baas Rob Bertholee en oud-minister Opstelten.

Gerard Bouman overleed op 31 juli aan de gevolgen van een zware hartinfarct dat hem op vakantie in de Verenigde Staten trof.

Voor de ingang van de kerk in Rotterdam-Noord vormden agenten een erehaag. Ook buddy-honden voor agenten met PTSS vormden een erehaag.

Politiebureaus in Rotterdam hebben sinds het overlijden van Bouman de vlag halfstok hangen.

Bouman werd in 1952 geboren in Rhoon. Hij begon zijn carrière op 17-jarige leeftijd bij de toenmalige gemeentepolitie Rotterdam.

Nationale Politie

De oud-korpschef studeerde rechten en stapte in 1978 over naar het Openbaar Ministerie. In 1998 werd hij hoofdofficier van justitie in Middelburg en in 2003 volgde hij Jan Wiarda op als korpschef van de politie Haaglanden.

Vier jaar later werd Bouman hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Begin 2011 keerde hij terug bij de politie om het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) om te vormen tot de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie.

Controverse

Het samenvoegen van 25 korpsen en de KLPD tot een organisatie met tien politieregio's ging niet van een leien dakje. De operatie duurde twee keer langer dan gepland en kostte twee keer zoveel geld. De positie van Bouman stond daardoor al een tijdje onder druk.

In 2015 besloot Bouman op te stappen. Volgens hem was de reorganisatie in een nieuwe fase beland en was er daarom een nieuw type leider nodig.

Op het moment van zijn overlijden liep er nog een onderzoek naar Bouman. Daarin wordt gekeken naar zijn rol ten aanzien van het handelen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. Er zijn vragen over buitensporige uitgaven van de COR. Vanwege het overlijden van Bouman zijn de resultaten van dit onderzoek nog niet bekendgemaakt.