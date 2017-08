Winst Stedin bijna gehalveerd

Stedin Groep is het moederbedrijf van netbeheerders Stedin, Joulz en DNWG

De nettowinst van Stedin Groep is sinds haar verzelfstandiging bijna gehalveerd. In het eerste half jaar van 2017 bedroeg de nettowinst 33 miljoen euro, een jaar eerder was dat nog 58 miljoen.

Stedin Groep is het moederbedrijf van netbeheerders Stedin, Joulz en DNWG. De netbeheerder was in 2016 nog onderdeel van energiebedrijf Eneco, maar moest net als andere netbeheerders verplicht afsplitsen van de commerciële energieleverancier. De maatregel gold landelijk en was een manier om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De winstdaling heeft te maken met lagere tarieven en hogere kosten. De lagere tarieven werden door de Autoriteit Consument & Markt opgelegd. Daardoor kwamen de inkomsten onder druk te staan. Daar kwam bij dat het bedrijf door investeringen in onder meer slimme meters, met hogere bedrijfskosten te maken had.