Postcode 3244, Nieuwe-Tonge

Wist je dat er wilde flamingo's leven in onze regio? Vooral in het Grevelingenmeer dat ligt tussen Goeree-Overflakkee en Zeeland. Nieuwe-Tonge ligt dicht bij het Grevelingenmeer en daar worden dan ook wel eens wilde flamingo's gezien!

Reden voor verslaggever Maikel Coomans om langs te gaan bij faunapark Flakkee in Nieuwe-Tonge (waar ze 72 verschillende diersoorten hebben) om daar dan tamme flamingo's te zien. "De vogels komen van oorsprong hier nog veel meer voor, pas sinds de natuurherstel van de jaren 80 zien we steeds meer flamingo's komen", aldus de beheerder bij het Faunapark.

Het geschenk deze ochtend werd dan dus ook een grote plastic flamingo!

Nier gegeven

Het goede verhaal en ontbijt komen van Diana en Victor vandaan. Verslaggever Maikel Coomans belde om 06:50 aan: "sorry dat ik jullie wakker maak, maar mag ik een ontbijt?" Niet veel later zat hij aan een gebakken eitje. Daar hoorde hij het verhaal van het echtpaar en Victor zijn ziekte. "In korte tijd kreeg ik drie keer een hart infarct en nierfalen, mijn vrouw aarzelde geen seconde en gaf haar tweede nier aan mij. Dat is de enige reden nog dat ik leef en hier zit", aldus Victor.

Postzak WEER vergeten

Onze razende reporter was vanmorgen alleen weer zo snel op pad dat hij de postzak vergat. Dus werd de nieuwe postcode uit de postcodezak getrokken door presentator Niels van Hattem. Morgen zijn we daarom in Papendrecht, postcode 3354.