Nelli Cooman looptrainer bij Sparta

Nelli Cooman is bij Sparta aan de slag gegaan als looptrainer. De voormalig sprintkampioen staat niet dagelijks op het veld, maar is op afroep beschikbaar voor hoofdtrainer Alex Pastoor.

Cooman was dinsdagochtend aanwezig bij de training op Nieuw Terbregge. De A-selectie van de Kasteelclub werd door Pastoor onderworpen aan een looptest en Cooman voorzag de spelers individueel van aanwijzingen om beter en functioneler te lopen.

Nelli Cooman is meervoudig wereld-, Europees- en Nederlands kampioen op de 60 meter. Ook op de 100 en 200 meter was ze succesvol. De 53-jarige Rotterdamse pakte in 1986 tijdens de Europese kampioenschappen in Madrid met een tijd van 7,00 seconde het wereldrecord op de 60 meter indoor.