Gözübüyük fluit seizoensopener Feyenoord

De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter voor Feyenoord-FC Twente. Het duel wordt zondag om 14.30 uur in de Kuip gespeeld en is live te volgen via Radio Rijnmond.

Op hetzelfde tijdstip is Jeroen Manschot de leidsman bij Willem II-Excelsior. Arbiter Jochem Kamphuis laat zaterdagavond om 18.30 uur VVV Venlo-Sparta van start gaan. Ook het live verslag van deze duels hoor je bij RTV Rijnmond. Omdat de Jupiler League een week later van start gaat, oefent FC Dordrecht zaterdagmiddag om 14.30 uur in eigen stadion tegen RKC Waalwijk.