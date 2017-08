Modeketen Witteveen dichtbij doorstart

De kans is groot dat de onlangs failliete modeketen Witteveen Mode een doorstart zal maken. Volgens de curator heeft een "behoorlijk aantal" partijen zich gemeld. Met enkele daarvan worden nu gesprekken gevoerd.

Witteveen heeft ongeveer honderd filialen in ons land waarvan elf in onze regio. Na het faillisement sloot een deel van de winkels haar deuren. Zo'n 72 winkels zijn nog wel open en voeren lopende bestellingen ook gewoon uit.

De modeketen werd eind juli failliet verklaard wegens een hoge belastingschuld. Witteveen zou zich niet houden aan de betalingsregeling die was getroffen met de Belastingdienst.

Het is nog niet duidelijk wanneer meer bekend is over een eventuele doorstart, of hoe deze eruit komt te zien. De curator heeft "goede hoop" dat er zoveel mogelijk werkgelegenheid kan worden behouden.

Witteveen had winkels in onder meer Rotterdam, Oud-Beijerland, Gorinchem, Hellevoetsluis, Ridderkerk, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Barendrecht en Spijkenisse.