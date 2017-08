Deroy Duarte langer bij Sparta

Deroy Duarte heeft zijn doorlopende contract bij Sparta tussentijds verlengd. De 18-jarige middenvelder stond tot 2019 onder contract op het Kasteel en heeft daar een jaar aan toegevoegd.

Duarte is het zoveelste product uit de Sparta jeugdopleiding dat is doorgestroomd naar de A-selectie. De kans is aanwezig dat hij als basispeler begint op het middenveld als de Rotterdammers zaterdag in Venlo de competitie openen tegen VVV. Op de tien-positie heeft Duarte een uitstekende voorbereiding afgewerkt en het is voor trainer Alex Pastoor kiezen tussen hem en Stijn Spierings.

Afgelopen zaterdag in het met 3-1 verloren oefenduel met de Ajax-reserves was Duarte halverwege de wedstrijd de vervanger van Spierings.