Lange files in avondspits in regio

De avondspits in de regio's Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid is chaotisch verlopen. Op de Haringvlietbrug ontstond iets na 16.00 uur een aanrijding. In beide richtingen liep het verkeer daardoor vast.

Vier auto's kwamen in de richting van Bergen op Zoom met elkaar in botsing. Er ontstond vooral blikschade. Vanuit Rotterdam liep de file op tot meer dan tien kilometer. Kort na 17.00 uur waren alle voertuigen door bergers afgevoerd en kon de Haringvlietbrug worden vrijgegeven. Ook op andere plekken in de regio was het druk. Rond Rotterdam kwam het verkeer vast te staan toen op de A20 een vrachtwagen stil viel. Bovendien was er op de A13 een aanrijding tussen drie voertuigen.