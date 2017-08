Nieuw onderzoek gif in tuintjes rond DuPont/Chemours

Er komt nieuw onderzoek om duidelijkheid te krijgen of mensen rondom de fabrieken van DuPont en Chemours in Dordrecht groente en fruit uit eigen tuin kunnen eten. Daarover ontstond eind juli onduidelijkheid.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft met het het RIVM, de Vrije Universiteit Amsterdam en de provincie Zuid-Holland afgesproken dat zo'n onderzoek er moet komen.

De gemeente Dordrecht drong daar al op aan. "Want mensen, die rondom de fabriek wonen, weten nu echt meer wie en wat ze nog moeten geloven", zei burgemeester Peter van der Velden.

Drie kilometer



Hij doelde op het advies van de VU om voorlopig even niets te consumeren uit eigen tuin. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu had eerder gezegd dat dat géén kwaad kan.

Het RIVM en de VU zijn het er over eens, dat er in een straal van zo'n drie kilometer rond de fabrieken PFOA (C8) terecht is gekomen. In 2012 werd dat vervangen door GenX-stoffen en ook die zijn daar neergedaald.

Onrustbarend



Twee weken geleden deed de VU een verkennend onderzoek op vijf plaatsen rond de fabrieken en professor Jacob de Boer oordeelde dat er "onrustbarende hoeveelheden van die stoffen waren aangetroffen."

Die conclusie leidde tot het voorlopig advies om eigen tuinproducten niet te eten. Volgens het RIVM is echter niet duidelijk of de stoffen die op het groen zaten óók in hoge concentraties in groente en fruit zitten.

Voor het nieuwe onderzoek moet het RIVM binnen enkele weken een opzet maken. Met het ministerie van I & M en de provincie Zuid-Holland wordt dan bekeken wie het onderzoek betaalt en wie het uit gaat voeren.