'Gesprekken met Erasmus'

'De belangrijkste voorwaarde voor geluk is dat je wilt zijn wie je bent'. Dat zei Desiderius Erasmus Roterodamus. 'Macht zonder goedheid is alleen maar tirannie en macht zonder wijsheid leidt tot ellende', is ook een uitspraak van hem net als 'Mensen worden niet geboren maar gevormd'. Nog een citaat: 'Koester je overtuiging zonder die van anderen te beledigen'

Zijn gedachtegoed is veel minder bekend dan zijn naam. Het werk van de grootste Rotterdammer allertijden daarom wordt twee wekelijks in Middag aan de Maas besproken met Adrie van der Laan van de Bibliotheek Rotterdam.

Aan de hand van Erasmus' boek Colloquia (Gesprekken) komen we meer te weten over wat Erasmus nou eigenlijk te vertellen had. Van der Laan: "Colloquia is het populairste boek van Erasmus in zijn eigen tijd. Hij heeft de gesprekjes verzonnen, hij was ook schrijver. Hij heeft de gesprekken eigenlijk geschreven om zijn privéleerlingen taal te leren."

Taal en gedrag

Het werk van Erasmus is nog altijd actueel. Van der Laan: "Erasmus was een humanist en hij schreef over taal en gedrag. Dat zijn twee dingen die heel wezenlijk zijn voor mensen. En daardoor verouderd het werk eigenlijk nooit."

Adrie van der Laan beheert de Erasmuscollectie in de bibliotheek. In een kluis is de grootste verzameling originele werken van Erasmus ter wereld te vinden. "Colloquia is ontzettend vaak uitgegeven, we hebben meer dan 270 uitgaven. Van uit z'n eigen tijd tot ongeveer 1900. Veel in het Latijn maar ook in het Engels en Frans", aldus Van der Laan.

1518

Het oudste exemplaar van Colloquia dat in de bieb wordt bewaard, is uit het jaar 1518. Dat is ook het jaar waarin het boek voor het eerst gedrukt wordt. Erasmus heeft het ongeveer 20 jaar daarvoor geschreven maar nooit uitgegeven.

"In 1518 was Erasmus een beroemde auteur geworden en iemand heeft de geschreven gesprekken gevonden en laten uitgeven. Toen hij het schreef was hij nog helemaal niet bekend", vertelt Adrie van der Laan.

De afleveringen uit de serie over Gesprekken zijn hierboven terug te luisteren. In de Centrale Bibliotheek in Rotterdam is de permanente tentoonstelling Erasmus Experience te bezoeken.

De eerste negen afleveringen van de serie Gesprekken in Middag aan de Maas zijn hier terug te luisteren.

Aflevering 10: Lichtzinnige beloftes