Nieuwe toekomst voor terrein Home Terminal

Jarenlang was er veel bedrijvigheid op het terrein van de ECT Home Terminal in de Rotterdamse Eemhaven, tot de terminal na bijna 50 jaar werd gesloten en de werkzaamheden werden verplaatst naar de Maasvlakte.

De CMA CGM Sambhar was op 30 september 2015 het laatste grote schip dat de terminal bezocht. Sindsdien is het een stuk rustiger. Maar schijn bedriegt, want ondanks de rust is het terrein volop in ontwikkeling, zegt Jeroen van Meel van het Havenbedrijf Rotterdam:

''Je moet hier doorheen kijken, het is nu een gribuszooi hier. Maar over een paar jaar staan hier draaiende containerterminals. Dit wordt dé short sea hub van Europa.''

Kloosterboer

Eén van de allereerste bedrijven die zijn intrek mocht nemen op de terminal is Kloosterboer logistiek. Zij zien de mogelijkheden van deze locatie: ''Je zit hier aan het water, de weg en aan het spoor en dat is voor ons ideaal. Ook merken we nu al dat er groei is bij onze klanten en daar doe je het voor.''

Ger Overgaauw werkt bij Mainport Rotterdam Services. Aan de huisvesting van dit bedrijf wordt nog hard gewerkt, maar ook zij staan te trappelen:

''We zitten kort bij de afnemers en de verladers en het is makkelijk toegankelijk via het water. Op deze manier halen we ook veel vrachtwagens van de weg af en dat zorgt weer voor minder drukte op de wegen.''