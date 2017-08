Visboer in de clinch met gemeente Binnenmaas

Visboer Jeroen Goossen ligt in de clinch met de gemeente Binnenmaas. Die wil hem geen permanente vergunning geven voor zijn kraam in Heinenoord.

De hele zomer staat Jeroen Goossen met zijn haringkar voor het winkelcentrum De Witte Boerderij op een industrieterrein in Heinenoord. Het liefst zou hij hier het hele jaar door een viskraam willen neerzetten.

"Het is een goede plek: mensen komen hier vanuit de verre omgeving hun boodschappen doen. Ze willen hier ook graag terecht kunnen voor hun vis."

"Er zat vroeger een viswinkel in dit winkelcentrum, maar nu die weg is, is er in de Hoeksche Waard alleen nog een viswinkel in Oud-Beijerland. Daarom zou ik hier heel graag het hele jaar staan met mijn kraam."

Volgens de gemeente past de kraam niet binnen het beleid. "Om de leefbaarheid van de dorpen in onze gemeente te vergroten, willen we geen detailhandel buiten de dorpskernen", verklaart wethouder Henk van Etten.

"De Witte Boerderij bestaat al jaren; de winkels daar willen we hun rechten niet ontnemen. Maar we gaan het zeker niet verder uitbreiden."

Visboer Goossen krijgt dus alleen een speciale vergunning voor acht weken tijdens het haringseizoen. Hij zoekt nu steun bij oppositiepartijen in Binnenmaas om alsnog een permanente vergunning te krijgen.