Fontijn bokst zich naar halve finales op het EK

Fontijn bokst zich naar halve finale op het EK

Nouchka Fontijn heeft op het EK boksen in het Italiaanse Cascia de halve finales bereikt. In de klasse tot 75 kilogram versloeg ze dinsdag in de kwartfinale Christine Desmond uit Ierland op punten.

Het was voor de Schiedamse boksster pas de eerste wedstrijd van het toernooi omdat ze in de eerste ronde een bye kreeg. De titelverdediger van het EK moet het in de halve finales opnemen tegen Natasha Gale uit Engeland.