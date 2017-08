Spartaan Ketting op proef bij Go Ahead

Sparta-verdediger Rick Ketting gaat voor drie dagen op proef bij Go Ahead Eagles. De club uit Deventer meldt op haar website dat de 21-jarige woensdag tot en met vrijdag aansluit bij de selectie.

Ketting speelde het afgelopen seizoen vooral voor Jong Sparta waarmee hij twintig wedstrijden speelde in de tweede divisie. In de eredivisie deed hij alleen 53 minuten mee in de verloren stadsderby in eigen huis tegen Excelsior.

Ketting heeft nog een contract van een jaar op het Kasteel, maar mag van de club eventueel uitzien naar een andere werkgever.