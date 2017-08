Vuurwapens op straat in Rotterdam-Noord

Agenten hebben dinsdagochtend in de Teilingerstraat in Rotterdam-Noord twee wapens gevonden. Vlak daarvoor was iemand bij het Mathenesserplein tijdens een ruzie bedreigd met een vuurwapen.

De dader stapte in een auto en ging er vandoor. Een getuige volgde de auto op een afstand en belde de politie. Die nam de achtervolging op de Bergweg over. De agenten verloren de wagen enige tijd uit het oog en vonden hem later geparkeerd terug in de Ageniessestraat. De inzittenden waren gevlogen. Vlakbij, in de Teilingerstraat lagen een vuurwapen en alarmpistool. De politie gaat ervan uit dat de wapens op straat zijn geloosd door de inzittenden van de auto.