'Konijnen worden opgejaagd op Jeugdvakantieland'

De Rotterdamse fractie van de Partij voor de Dieren heeft kritiek op het kinderboerderijtje dat op Jeugdvakantieland in Ahoy' is neergezet. "Die dieren hebben veel stress en er is geen toezicht."

Partij voor de Dieren-medewerker Ruud van der Velden heeft een kwartier bij de dieren gestaan en geconstateerd dat er geen toezicht was.

"Prima dat kinderen met dieren in aanraking komen, maar het is dan wel de bedoeling dat er volwassenen bij zijn om de kinderen dan nog iets over die dieren te leren. Nu rennen de kinderen zo achter konijnen aan die daardoor enorm opgejaagd worden."

Jeugdvakantieland krijgt subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarom gaat de Partij voor de Dieren vragen stellen aan het College.

"We hebben een dierenwelzijnsnota in Rotterdam. Daarin staat dat de gemeente niet meewerkt aan evenementen waar dieren voor worden gebruikt, zoals levende kerststallen. Wij zien niet in waarom deze kinderboerderij anders is dan een levende kerststal."