Schiedammer helpt 'mama' met opruimen

De Schiedamse ondernemer Arthur ter Braak denkt een gat in de markt te hebben gevonden. Op zijn site Mamaruimtop.nl kunnen mensen tweedehands babyspullen aanbieden, die Ter Braak vervolgens in een winkel wil verkopen.

De eigenaar krijgt 40 procent van de opbrengst. Spulletjes die niet verkocht worden gaan terug naar de eigenaar of worden in overleg geschonken aan een stichting.

Ter Braak was jarenlang de drijvende kracht achter platenzaak FAME in het Amsterdamse Magna Plaza. Een jaar geleden stopte hij daar om een nieuwe weg in te slaan.

"Ik had toen mijn kinderen uit de babyspullen waren helemaal geen zin om alles op Marktplaats te zetten en ook geen behoefte aan al die mensen aan de deur."

Zijn bedrijf 'Mama ruimt op' komt alle spullen gratis halen, knapt ze op en verkoopt ze in een winkel. "Ik heb al een groot pand in Spijkenisse waar behalve spullen ook een mama-café komt met allerlei activiteiten in het weekeinde."