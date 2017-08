Zeemanshuis Oostvoorne barst uit voegen

Zeemanshuis The Bridge in Oostvoorne krijgt steeds meer zeelieden over de vloer en wil daarom snel uitbreiden. De initiatiefnemers hebben het oog laten vallen op het voormalige gemeentehuis.

"Maar er zijn meer kapers op de kust", vertelt manager Edwin van Os. "Het zou mooi zijn als wij het mogen gaan huren want we hebben een belangrijke functie voor zeelieden."

In minder dan een jaar tijd, de opening was in september 2016, hebben duizenden zeemannen uit binnen- en buitenland 'The Bridge' gevonden. "We gaan ze halen en brengen met een busje en ze kunnen hier dan gratis internetten en koffie drinken. Onze vrijwilligers helpen ze met alles wat ze willen", legt Van Os uit.

Henk Roseman (70) is net een jaar met pensioen en vrijwilliger in het Zeemanshuis. "Ze kunnen hier contact leggen met het thuisfront wat echt belangrijk is als je als maanden onderweg bent."

"En het is ook heerlijk om even van boord te zijn want soms voelt het net als een drijvende gevangenis."