Alex Pastoor vrijdag in FC Rijnmond

Pastoor in FC Rijnmond

Alex Pastoor is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De trainer en technisch manager van Sparta blikt vooruit op aankomend seizoen. Sparta opent de competitie zaterdagavond met een uitwedstrijd bij VVV Venlo.

Heb je een vraag aan Alex Pastoor? Mail die dan naar sport@rijnmond.nl of plaats het onder het bericht over Pastoor in FC Rijnmond op onze Facebook pagina .

FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.25 uur, wordt ieder uur herhaald en is live te volgen op Facebook. Naast presentator Etienne Verhoeff schuift ook Ruud van Os aan.