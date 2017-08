Eerste horde genomen voor omstreden Zalmhaventoren in Rotterdam

De bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam is weer een stap dichterbij. De Raad van State heeft het bestemmingsplan goedgekeurd, maar daarmee is de komst van de toren nog niet definitief zeker.

De omstreden toren moet 215 meter hoog worden. Dat is een stuk hoger dan de Euromast, die 185 meter is. Het wordt het hoogste gebouw van Nederland. In de Zalmhaventoren moeten zo'n 260 appartementen komen. De toren moet in 2020 klaar zijn.

Bezwaren



Omwonenden vinden de nieuwe toren veel te groot en zijn bang voor parkeerproblemen. Ook wordt volgens hen het zicht op de Veerhaven verpest. Zij hadden daarom bezwaar aangetekend en stapten naar de Raad van State.

Volgens de bestuursrechter zijn de plannen niet in strijd met het bestemmingsplan. "De eerste horde is dus genomen", zegt een woordvoerder van de Raad van State. Hoger beroep is niet mogelijk.

Formaliteit



De Raad van State benadrukt dat het allerminst definitief is dat de Zalmhaventoren er nu komt. "Er lopen procedures tegen de bouwvergunning bij de gemeente. Als die gegrond worden verklaard, kan de bouw alsnog afketsen."

Maar volgens emeritus hoogleraar Hugo Priemus van de TU Delft zijn de bouwvergunningen slechts een formaliteit. De kans dat bewoners het daarop winnen, is erg klein, zegt hij.

Kortste eind



"In de vergunning worden dingen geregeld voor de constructie zoals de sterkte, duurzaamheid en veiligheid. Theoretisch kunnen bewoners bezwaar maken, maar in de praktijk trekken zij meestal aan het kortste eind."

Priemus zegt dat dat komt doordat bouwers zich moeten houden aan onder meer het bouwbesluit. Dat zijn landelijke criteria waar alle gebouwen minimaal aan moeten voldoen.