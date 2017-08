Groen licht voor omstreden Zalmhaventoren in Rotterdam

De bouw van de Zalmhaventoren in Rotterdam kan doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden van tafel geveegd. Hoger beroep is niet mogelijk.

De omstreden toren moet 215 meter hoog worden. Dat is een stuk hoger dan de Euromast, die 185 meter is. Het wordt het hoogste gebouw van Nederland.

Omwonenden vinden de nieuwe toren veel te groot en zijn bang voor parkeerproblemen. Ook wordt volgens hen het zicht op de Veerhaven verpest.

Volgens de Raad van State is de bouw niet in strijd met het bestemmingsplan. In de Zalmhaventoren moeten zo'n 260 appartementen komen.