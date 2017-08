Al 42 aanmeldingen voor Zuid-Holland Korfbal Cup

De meeste korfbalclubs beginnen deze week met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Steeds meer clubs schrijven zich in voor de Zuid-Holland Korfbal Cup. Nu al 42 in totaal.

De Zuid-Holland Korfbal Cup is een initiatief van RTV Rijnmond en Omroep West in samenwerking met de Stichting Drechtsteden Korfbal Promotie. Wat ooit begon als een toernooi voor de regio Zuidwest heeft zich uitgebreid tot een toernooi over de hele provincie. Ook clubs boven Den Haag kunnen zich nog aanmelden.

Dit is de lijst van de clubs die zich al aangemeld hebben:

ACKC Almkerk

ADO

Albatros

Conventus

Dijkvogels

DVS '69

Futura

Gemini

GKV (DH)

GKV Enomics(G)

Good Luck

HKC

HKV Ons Eibernest

KCC-SO natural

KCR

Kinderdijk

KOAG

Korbatjo

Korbis

Maassluis

Nieuwerkerk

Nikantes

NIO

ODO

ONDO (G)

Oranje Wit

OZC

PKC-SWKGroep

Refleks

RWA

Sperwers

Sporting Delta

Triade

scTWIST

Valto

Ventura Sport

VEO

Vitesse

Vriendenschaar (H)

Weidevogels

WION

IJsselvogels

Staat jouw club er niet tussen? Mail naar j.devos@dvrd.nl