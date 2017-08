'Zuidplein-schutter' weer in de fout

Justitie heeft zes jaar cel geëist voor een schietpartij in de Rotterdamse Tarwewijk. De vermoedelijke dader was een goede bekende van de politie: hij schoot in 2007 een man dood op het Zuidplein.

Wilber R. (30) uit Capelle aan den IJssel zou vorig jaar augustus een kogel hebben afgevuurd op een man op de Mijnsherenlaan. Justitie ziet dat als poging doodslag. Het slachtoffer werd niet geraakt.

De Capellenaar had nog meer op zijn kerfstok. Hij zou twee mannen hebben mishandeld, auto's hebben vernield en bijna 200 xtc-pillen in bezit hebben gehad. Daarnaast wordt hij verdacht van een vechtpartij in een discotheek in Rotterdam.

Winkelcentrum

Wilber R. kreeg in 2008 tien jaar cel voor doodslag. Hij had destijds in het winkelcentrum Zuidplein een man doodgeschoten, met wie hij eerder ruzie had gehad in een discotheek. In januari 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij.

Een van de voorwaarden was dat hij geen nieuwe, strafbare feiten zou plegen. Nu justitie hem opnieuw van enkele zeer ernstige misdrijven verdenkt, wil zij dat de Capellenaar alsnog zijn oude straf volledig uitzit. Dat zou betekenen dat hij nog 1217 dagen van de 'Zuidplein-zaak' te gaan heeft.

Met de zes jaar die in de nieuwe zaak is geëist, komt dat uit op bijna tien jaar cel. De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.