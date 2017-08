Gaslek in Capelle aan den IJssel

Archieffoto

Aan de Dorpsstraat in Capelle aan den IJssel zijn drie huizen ontruimd na een gaslek. Bij werk in de straat is een paaltje door een leiding heen geslagen.

In de Dorpsstraat is een gaslucht te ruiken. Monteurs van Stedin zijn bezig om de problemen op te lossen.