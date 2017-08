Aannemersbedrijf moet 7,5 miljoen terugbetalen voor fraude bij Waterfront

Het aannemersbedrijf dat voor miljoenen fraudeerde bij voormalig poppodium Waterfront in Rotterdam moet 7,5 miljoen euro terugbetalen aan de gemeente. Dat heeft de rechter bepaald.

Het bedrijf van Gürsel Kan, de RWC Group, bracht verbouwingen in rekening bij de gemeente, maar voerde het merendeel daarvan niet uit. Werkzaamheden werden ook dubbel gedeclareerd. Zijn zoon Göksel was exploitant van Waterfront.

In totaal werd voor acht miljoen euro gefactureerd. Volgens de rechtbank is uit onderzoek gebleken dat voor 270.000 euro slechts werk is geleverd.

In september doet de rechtbank uitspraak in een andere zaak die de gemeente heeft aangespannen tegen vader en zoon Kan. Zij staan daarbij als persoon terecht voor de fraude.

De fraude rondom het voormalige pand van Waterfront kostte Leefbaar-wethouder Schneider eind juni de kop.

Kort voordat de gemeenteraad zou debatteren over de miljoenenfraude, trad de wethouder af.