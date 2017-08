Postcode 3354, Papendrecht

Papendrecht ontwaakt, Rijnmond is erbij

En alweer trokken we een postcode in Papendrecht. Geen probleem, want Papendrecht zit boordevol verhalen en bijzondere mensen. Verslaggever Mirjam de Winter zocht er een paar op.

Het ontbijt (koffie en stroopwafel) kreeg ze van Leo Loos, werkzaam bij de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid. Leo zat zelf ook jaren op de ambulance, maar zit tegenwoordig op kantoor. "Regelmatig rijd ik nog langs plekken waar ooit een ongeluk gebeurde en moet ik denken aan wat ik toen gezien heb." Een onvermoede plek is het landgoed achter Landwinkel De Heerlijkheid, achter de dijk bij de rivier. Behalve een goedgevulde winkel met lokale en regionale producten, is er ook een boomgaard, een bierbrouwerij en lopen er paarden, varkens, geiten, kippen en kalkoenen rond. Voor het regiomuseum kreeg Mirjam op de Heerlijkheid "Dijkbier" mee uit de micro-brouwerij in Papendrecht, een donkerblond biertje.