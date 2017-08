NAM moet stoppen met gaswinning bij Maasdijk

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet voor eind augustus stoppen met de gaswinning in Monster en Maasdijk. Reden: de kans op bodemverzakking of zelfs aardbevingen.

Er is op deze plekken veel meer gas uit de grond gehaald dan was toegestaan, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen.

In Monster ging het om bijna 47 procent overschrijding; in Maasdijk zelfs om 317 procent. Een overschrijding van hooguit twintig procent was toegestaan.

Als de NAM toch doorgaat met het winnen van gas in de Zuid-Hollandse gemeenten riskeert het bedrijf een dwangsom.