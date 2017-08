Oude ornamenten Julianakerk 'gered' van vlammenzee

Een schilderij, een bijbel en een heel bijzondere klok die vroeger in de uitgebrande Julianakerk op Heijplaat te zien waren zijn per toeval van de vlammenzee 'gered'.

De Open Hof kerk maakte tot 2006 gebruik van de Julianakerk, maar omdat het aantal kerkleden afnam vertrokken de leden naar een kleiner kerkgebouw in Vreewijk. En daarbij ging een deel van de ornamenten mee.

''Vooral de klok is bijzonder'', zegt voorganger Johan Bos. De klok werd jaren geleden door toenmalig prinses Juliana geschonken bij de opening van de kerk en neemt een prominente plek in bij de Open Hofkerk.

Alleen al het idee dat de klok en de andere ornamenten verloren hadden kunnen gaan, zet bij de kerkbezoekers de haren recht overeind. ''De emotionele waarde van de spullen stijgt dan ook'', besluit Bos.

Ondanks dat de leden verhuisd zijn is de klap van de brand hard aangekomen: ''Het voelt alsof er een familielid overleden is. Wij kwamen 52 jaar lang in de kerk en onze drie kinderen zijn er gedoopt, dat heeft toch een impact hoor'', zegt Cor Lampen die als vrijwilliger bij de Open Hofkerk betrokken is.

Eén keer per maand kookt Cor samen met andere vrijwilligers voor eenzame ouderen in Vreewijk: ''Het is belangrijk dat ze bij elkaar blijven en elkaar blijven zien, want alleen eten valt niet mee.''

Het koken zorgt er ook voor dat Lampen even niet denkt aan het verlies van de Julianakerk.