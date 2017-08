Politie Spijkenisse maakt jacht op paarse bosjesman

De politie in Spijkenisse kreeg woensdagmiddag een wel heel vreemde melding. In Park Groenewoud zou een man uit de bosjes springen in een paars pak.

En of dat nog niet vreemd genoeg was, vroeg de man aan verschillende voorbijgangers of hij rovertje wilde spelen. De politie is een onderzoek begonnen.