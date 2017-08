Maleisiërs rijden in klassiekers over land naar Berkel

De reis begon half maart in Maleisië en bijna 30.000 kilometer verder staan ze woensdag in Berkel en Rodenrijs. Daar worden de vier klassieke busjes en de oude Kever flink onder handen genomen.

Vier mannen en een vrouw, allen groot fan van klassieke Volkswagens, hadden een droom. Dit jaar wilden ze een aantal even grote als aansprekende Volkswagen-evenementen in Europa bijwonen. Probleem: ze wonen in Maleisië en het budget is - ondanks jarenlang sparen - niet al te ruim. Dus besluiten ze met hun eigen klassiekers vanuit Maleisië naar West-Europa te rijden.

"Vanuit Maleisië naar Thailand, Laos, China, Mongolië, Rusland en Siberië", zegt Terence.

"Daar was het ijzig koud en de verwarming in sommige wagens bleek niet te werken, Dus reden we hele stukken dik aangekleed. Opvallend was hoe vriendelijk en hulpvaardig de mensen in Siberië waren."

In Duitsland ontmoet het vijftal garagehouder Edward van de garage Volksrepairs in Berkel en Rodenrijs. Hij ziet dat de voertuigen na de barre tocht hard toe zijn aan gespecialiseerd onderhoud.

Spontaan biedt hij aan dat de Maleisiërs één dag gratis gebruik mogen maken van zijn Volkswagen-garage plus een monteur. Dus verschijnen de voertuigen één voor één op de brug en wordt er druk aan gesleuteld.

"We zijn hier heel blij mee", zegt Stephen. "We hebben drie jaar gespaard voor deze reis en onze baan in Maleisië opgezegd. Maar het leven in Europa is zo ontzettend duur. Ons geld is bijna op."

Toch hebben de reizigers ook nog een sponsoractie opgezet voor armlastige kinderen in Azië. "We hebben als 800 T-shirts verkocht."

De Volkswagen-fans zijn te volgen op Facebook.